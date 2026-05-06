Haberler

Karşıyaka'da Basatemür beklemede

Karşıyaka'da Basatemür beklemede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka, 3'üncü Lig'deki Play-Off'ta başarısızlık yaşarken, sözleşmesi sona eren teknik direktör Burhanettin Basatemür, geleceği hakkında karar vermek için kulüple görüşmeler yapacak. Basatemür'ün, 2'nci ve 3'üncü Lig'den birçok teklif aldığı öğrenildi.

3'üncü Lig'de Play-Off'ta yine hüsran yaşayıp sezonu 2'nci Lig'e dönme hedefine ulaşamadan tamamlayan Karşıyaka'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Burhanettin Basatemür, kulübü bekliyor. Yeşil-kırmızılılarda sezon boyunca şampiyonluk mücadelesi verirken Fenerbahçe'ye satılan Adem, Berat, Selim, Erhan gibi oyuncuları vitrine çıkaran tecrübeli teknik adama 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'den birçok teklif olduğu öğrenildi. Basatemür'ün kararını Karşıyaka'yla görüştükten sonra vereceği konuşuluyor. Nisan ayındaki kongrede başkan adayı bulamayan, bu ay içinde yapılması gereken olağan mali genel kurula seçim maddesi eklenip eklenmeyeceği belirsiz olan Karşıyaka'da yönetim ise karar almak için Süper Lig'de düşme hattında olan basketbol takımının sezonu tamamlamasını bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor

Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor
Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor

Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor
Kenan Yıldız'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket

Milyonların beğeni yağdırdığı kare!

Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor

Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru

Borsa'da tüm zamanların rekoru
Rapçi Mero Kur’an tilavetiyle mest etti

Ünlü rapçi Kur’an tilavetiyle mest etti