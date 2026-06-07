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Karşıyaka'da Kongre Öncesi Teknik Direktör Bekleyişleri

Karşıyaka'da Kongre Öncesi Teknik Direktör Bekleyişleri
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Karşıyaka'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Burhanettin Basatemür, 11 Haziran'daki kongrede seçilecek yeni yönetimi bekliyor. Taraftarın ısrarıyla ayrılık fikrinden vazgeçen Basatemür, futbolculara da yönetimin belirlenmesini bekleme talimatı verdi.

KONGRE sürecine odaklanan Karşıyaka'da sözleşmesi sona eren 3'üncü Lig'deki futbol takımının teknik patronu Burhanettin Basatemür yönetimi bekliyor. Daha önce 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'den birçok teklif almasına rağmen taraftarların sanal medyada kalması yönündeki yoğun ısrarıyla ayrılık fikrini değiştiren tecrübeli teknik direktör bu hafta 11 Haziran'da düzenlenecek kongreye endeksli. Basatemür'ün kendisini arayan futbolcularına da Karşıyaka yönetimini beklemelerini söylediği öğrenildi. Yeşil-kırmızılılarda sözleşmeleri süren Erhan, Ensar, Harun, Hıdır gibi futbolcuların da gözü yeni yönetimin seçilmesinde.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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