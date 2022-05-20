Karşıyaka'da sıra Metin'de - Haberler

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Karşıyaka'da sıra Metin'de

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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Karşıyaka'da sıra Metin'de

TFF 3'üncü Lig'de yıllardır takımda forma giyen kaptanları Mustafa Aşan ve Cenk Özbey'le yeniden anlaşıp sözleşmelerini birer sezonluğuna uzatan Karşıyaka, Metin Peker'le de mutlu sona yakın.

TFF 3'üncü Lig'de yıllardır takımda forma giyen kaptanları Mustafa Aşan ve Cenk Özbey'le yeniden anlaşıp sözleşmelerini birer sezonluğuna uzatan Karşıyaka, Metin Peker'le de mutlu sona yakın. Daha önce büyük oranda anlaşılan 29 yaşındaki stoper Metin'in aradaki küçük pürüzler giderildikten sonra imza atması bekleniyor.

En eskisi olduğu takımda 2010-2011'den beri 12 sezondur kadroda yer alan Metin, özellikle son 6 yılda ilk 11'in değişilmezi oldu. Metin, Karşıyaka formasını tam 212 resmi maçta giydi. Daha önce Özgür, Erdoğan, Namık Barış ve Burak'ın sözleşmelerini uzatan, Metin'in de imzasıyla iç transferi erken tamamlayacak Kaf-Kaf, mali kongrenin ardından dış transfere yönelecek.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Spor, Haberler

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