Karşıyaka'da gergin bekleyiş

Karşıyaka Spor Kulübü'nde 11 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurul öncesi henüz başkan adayı çıkmadı. Mevcut başkan Aygün Cicibaş cezalı durumda, eski başkanlar adaylığa sıcak bakmıyor. Taraftarlar ve camia belirsizliğin sona ermesini bekliyor.

İZMİR temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde 11 Haziran'a alınan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi henüz başkan adaylığı için çalışma yapan isim çıkmazken camiada gergin bir bekleyiş var. Yeşil-kırmızılılarda bayram tatilinin ardından kulislerin hareketlenmesi bekleniyor. Yönetimin belli olacağı seçimli kongre öncesi bu hafta başında 2 Haziran Salı günü yapılacak olağan mali genel kurul ise seçimin provası olacak. Nisan ayındaki son olağanüstü kongrede aday çıkmayınca Başkan Aygün Cicibaş'ın göreve devam ettiği Kaf-Kaf'ta Cicibaş, başkanlığa talip olmadığını açıklamıştı.

Başka aday çıkmazsa geçen yıl olduğu gibi kulübün kayyuma kalmaması için yine aday olabileceği iddia edilen, basketbolun sponsorluğu için kulübe büyük destek veren Mesut Sancak'la da görüşme yapan Aygün Cicibaş'ın 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında cezalı olması ise başkanlık ve yöneticilik için önünde engel teşkil ediyor. Basketbolun ana sponsor krizi çözülürse ismi potansiyel adaylar arasında geçen eski başkanlardan İlker Ergüllü'nün aday olmayı hiçbir şartta düşünmediği öğrenilirken, nisan ayında adaylıktan çekilen İsmail Çiftçioğlu da yeni bir girişimde bulunmadı. Karşıyaka'da taraftarlar, camia, futbol, basketbol, voleybol ve tüm branşlar yeni sezon öncesi belirsizliğin ortadan kalkması için yönetim düğümünün çözülmesini bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
