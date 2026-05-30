Karşıyaka'nın 10 Haziran'a kadar zamanı var

İzmir'in en eski spor kulübü Karşıyaka'da 11 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurul öncesi henüz aday çıkmadı. Aday bulunamazsa kulüp kayyuma kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

İZMİR'in en eski spor kulübü Karşıyaka'da 11 Haziran'a alınan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi henüz aday çıkmazken, yönetim listeleri için kulübün önünde 10 Haziran'a kadar süre bulunuyor. 7 Nisan'da yapılan seçimli genel kurulda aday bulamayınca başkan Aygün Cicibaş'ın görevine devam ettiği yeşil-kırmızılılarda o dönem ertelenen seçim önce 23 Haziran'a, ardından tepkiler üzerine 11 Haziran'a alındı. Kulüp tüzüğü gereği normalde aday yönetim listelerinin kongrelerin ilk açıklanan tarihinden 1 gün önce mesai bitimine kadar divan kuruluna teslim edilmesi gereken Karşıyaka'da seçim ertelenmiş kongrede olacağı için böyle bir şart bulunmuyor.

Kaf-Kaf'ta aday yönetim listesi veya listelerinin seçimden 1 gün önce 10 Haziran'da divana teslim edilip yöneticilerin adli ile sportif sicillerinin incelenmesi gerekiyor. 11 Haziran'daki kongrede 7 Nisan'daki ilk toplantı tarihindeki üye listesi ve o tarihli toplantıda seçilen kongre divan kurulu geçerli olacak. Karşıyaka nisan ayından sonra ikinci kez toplanacak bu seçimli genel kurulda da yönetim bulamazsa kulübün kayyuma kalması tehlikesi yaşayacak. Kongreye kadar yönetim düğümünün çözülmesi bekleniyor. İzmir temsilcisinde olağan mali genel kurul ise hafta başında 2 Haziran Salı günü yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
