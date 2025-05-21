Karşıyaka'da Play-Off Hüsranı ve Taraftar-Futbolcu Gerilimi

BÜYÜK umutlarla başladığı sezonda 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off'ta Muşspor'a evinde 2-1 yenilerek finali göremeden elenip şampiyonluk hasretini 23 yıla çıkaran Karşıyaka'da taraftarlar ile futbolcuların arası gerildi. Play-Off hüsranıyla üst üste 8'inci sezonunu 3'üncü Lig'de geçirmesi kesinleşen Karşıyaka'da maç sonrası futbolculara hesap sormak için Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne giden taraftarlar sosyal medyada da iddialarda bulundu. Karşıyaka'da takıma Play-Off öncesi 7,7 milyon TL hakediş ödemesi yapılıp, şampiyonluk için 15 milyon TL prim açıklanırken Muş sınavı arifesinde tesislerde futbolcuların prim kavgası yaptığı iddiası taraftarı kızdırdı.

Taraftarlar sosyal medyada Muşspor maçından önceki gece takımla şampiyonluk primleri ile ilgili protokol yapılırken dağılımın futbolcunun oynadığı maç sayısına göre olmasına Enes Nalbantoğlu ile Yasin Ozan'ın tepki gösterip gerginlik çıkardığını iddia etti. Yeşil-kırmızılılar maç öncesi toplantıda İshak ile Abdülkadir, maçın devre arasında ise Kadir ve Enes arasında kavga çıktığını savundu. Hakan Barış'ın Play-Off öncesi borç batağına düştüğü iddialarıyla kayıplara karıştığı yeşil-kırmızılılarda taraftarlar tüm bu yaşananların takımın Play-Off'tan elenmesine neden olduğunu iddia etti. Futbolcuların maç sonrası taraftar tepkisi yüzünden tesislere giremeyip kalabalığın dağılmasını bekledikleri öğrenildi. Karşıyakalı futbolculardan Enes, sosyal medya hesabında açıklama yaparak hakkındaki tüm iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.