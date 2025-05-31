Karşıyaka'da Oyuncu Ayrılıkları Devam Ediyor

Karşıyaka'da Oyuncu Ayrılıkları Devam Ediyor
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Basketbol Süper Ligi'nde zorlu bir sezon geçiren Karşıyaka, kaptan Muhsin Yaşar'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından genç pivot Mehmet Efe Demirel'in de NCAA'e gitmesiyle kadrosunda önemli kayıplar yaşıyor.

BASKETBOL Süper Ligi'nde kadrosundaki 7 oyuncu ayrıldıktan sonra sezonu kıl payı kümede kalarak tamamlayan Karşıyaka'da takımdan kopuşlar devam ediyor. Yeşil-kırmızılılarda kaptanlığı da üstlenen milli pivot Muhsin Yaşar'ın Galatasaray ile anlaşmasının ardından genç uzun Mehmet Efe Demirel de NCAA'in yolunu tuttu. Karşıyaka'ya sezon başında Anadolu Efes'ten gelip fazla şans bulamayan 20 yaşında, 2.14 boyundaki pivot, ABD'de NCAA takımlarından Grand Canyon ile anlaştı. Mehmet Efe Demirel, Karşıyaka'da ligde 22 maçta ortalama 9 dakika süre alıp 3.5 sayı, 2.6 ribaund ortalamalarıyla görev yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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