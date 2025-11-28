Karşıyaka'da Nihat Mala Göreve Döndü

BASKETBOL Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Karşıyaka'da 15 Kasım'da iç sahadaki Manisa Basket yenilgisi sonrası istifa eden genel menajer Nihat Mala, başkan Aygün Cicibaş'ın ısrarıyla göreve geri döndü. Nihat Mala yeşil-kırmızılılarda yeniden göreve başladı. Karşıyaka, oyuncu ve idareci olarak her kademede görev yapan Mala'nın istifa kararıyla ilgili açıklama yapmamıştı. Sezon başında transfer ettiği Chizzo ve Tarrant'tan sonra Mihail Naumoski'yle de yollarını ayıran, Moore'u Rusya'ya satan Kaf-Kaf, anlaşmaya vardığı guard Stefan Moody'i İzmir'e getirerek sağlık kontrolünden geçirdi. Tecrübeli oyun kurucu kadroya katılacak.

