Karşıyaka'da Mike Moore ile Vedalaşma, Yeni Transferler Geliyor

Karşıyaka'da Mike Moore ile Vedalaşma, Yeni Transferler Geliyor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattındaki Karşıyaka, Mike Moore ile yollarını ayırdı. Rus ekibine transfer olan oyuncudan 200 bin dolar kazanç elde edilecek. Karşıyaka, oyuncu kayıplarına rağmen yeni transfere yöneliyor.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7 maçta 1 galibiyet, 6 yenilgi alan düşme hattındaki Karşıyaka, Mike Moore ile vedalaştı. Sezon başında yeşil-kırmızılı ekibe katılan 31 yaşındaki forvetin Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban'la el sıkıştığı bildirildi. Bu transferden Karşıyaka'nın 200 bin dolar elde edeceği kaydedildi. Moore, 13,1 sayı, 2,9 ribaund, 1,1 asist ortalaması yakaladı.

İzmir temsilcisinde Ricky Tarrant'tan sonra ikinci oyuncu yuvadan uçtu. Kaf-Kaf, hafta içinde Polonyalı Michal Sokolowski'yi kadrosuna kattı. Öte yandan deplasmanda 52 sayı farkla kaybedilen Türk Telekom maçı sonrası başantrenör Faruk Beşok'la yolları ayırıp göreve Candost Volkan'ı getirme kararı alan Karşıyaka, cumartesi günü evinde Manisa Basket karşısında çıkış arayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
