Karşıyaka'da Metin Peker Çorluspor'a Transfer Oldu

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın yaz döneminde yuvaya döndürdüğü stoper Metin Peker, transferin son gününde takımdan ayrılarak Çorluspor 1947'ye imza attı. Altyapısında yetişip 12 yıl kadrosunda yer aldığı yeşil-kırmızılılardan geçen sezon Elazığspor'a transfer olup bu kulüpte şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki futbolcunun Kaf-Kaf'a dönüş macerası kısa sürdü. Defansa Abdülkadir ve Onur Akbay transferleri sonrası yedek kalıp ilk hafta Kırşehirspor önünde ikinci yarıda oyuna girerek defansın sağında görev yapan Metin, ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Tecrübeli stoper transferin son gününde 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Çorluspor'a imza attı. Karşıyaka, yine altyapı patentli 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Durgun'u ise sezon sonuna kadar Silivrispor'a kiralık gönderdi.