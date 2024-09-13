Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka'da Metin Peker Çorluspor'a Transfer Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın stoperi Metin Peker, transferin son gününde Çorluspor 1947'ye imza attı. Altyapısında yetiştiği Karşıyaka'dan geçen sezon Elazığspor'a transfer olan Peker, yeniden Kaf-Kaf'a dönmüştü ama takımda yedek kalınca ayrılma kararı aldı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın yaz döneminde yuvaya döndürdüğü stoper Metin Peker, transferin son gününde takımdan ayrılarak Çorluspor 1947'ye imza attı. Altyapısında yetişip 12 yıl kadrosunda yer aldığı yeşil-kırmızılılardan geçen sezon Elazığspor'a transfer olup bu kulüpte şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki futbolcunun Kaf-Kaf'a dönüş macerası kısa sürdü. Defansa Abdülkadir ve Onur Akbay transferleri sonrası yedek kalıp ilk hafta Kırşehirspor önünde ikinci yarıda oyuna girerek defansın sağında görev yapan Metin, ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Tecrübeli stoper transferin son gününde 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Çorluspor'a imza attı. Karşıyaka, yine altyapı patentli 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Durgun'u ise sezon sonuna kadar Silivrispor'a kiralık gönderdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Elazığspor Karşıyaka Güncel Futbol Spor

Narin cinayetinde düğümü çözecek yazışma: Henüz bende değil ölmemiş

İşte cinayette düğümü çözecek yazışma

 Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

 İstanbul'da kan donduran olay! Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı

Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı
6 Şubat'ta da ağır hasar almıştı! Naci Görür'den Adanalıların uykularını kaçıracak uyarı

Naci Görür'den bir şehrimizin uykularını kaçıracak uyarı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
14-15 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Roland Sallai, kimdir? Roland Sallai kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? İZSU İzmir su kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Roland Sallai uçak kodu ne? Roland Sallai ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek, hangi havalimanına inecek? Kötü Kan 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Eylül Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 14-15 Eylül Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 14-15 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Arka Sokaklar 682. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Eylül Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 14-15 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title