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Karşıyaka, Hakan Sayılı'yı yeniden kadrosuna kattı

Karşıyaka, Hakan Sayılı'yı yeniden kadrosuna kattı
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BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi eski çalıştırıcılarından Nenad Markovic'le anlaşıp transfer harekatına başlayan Karşıyaka, Bursaspor'dan kısa forvet Yavuz Gültekin'den sonra Mersin Spor'dan ayrılan uzun forvet Hakan Sayılı'yı da yuvaya döndürdü.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi eski çalıştırıcılarından Nenad Markovic'le anlaşıp transfer harekatına başlayan Karşıyaka, Bursaspor'dan kısa forvet Yavuz Gültekin'den sonra Mersin Spor'dan ayrılan uzun forvet Hakan Sayılı'yı da yuvaya döndürdü. Karşıyaka'da 2023-2025 yılları arasında forma giyen Hakan, 1 yıl sonra yeniden imza attı. Banvit altyapısında yetişip; Beşiktaş, Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka formalarını da giyen 26 aşında, 2.06 boyundaki uzun geçen yıl Mersin'de sakatlık yaşayıp sezonu erken kapatmıştı. Karşıyaka yönetimi transferde ilk yabancı oyuncuyla da anlaşmaya vardı. Transferin saat 19.12'de açıklanacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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