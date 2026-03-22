Haberler

Karşıyaka'da Fenerbahçe'ye transfer olan Adem kayıplara karıştı

Karşıyaka'da Fenerbahçe'ye transfer olan Adem kayıplara karıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig'in iddialı ekiplerinden Karşıyaka'da bu sezon altyapıdan çıkarak kısa sürede gösterdiği performansla birçok takımı peşine takan ve Fenerbahçe'ye imza atan Adem Yeşilyurt son maçlarda takımında süre almakta sıkıntı yaşadı.

  • Adem Yeşilyurt, Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye 500 bin Euro bonservis, sonraki transferinden yüzde 25 pay, 3 kiralık genç futbolcu ve Topuk Yaylası'nda 2 kamp karşılığı transfer oldu.
  • Adem Yeşilyurt, Karşıyaka'da son haftalarda forma bulmakta zorlandı ve son Ayvalıkgücü Belediyespor maçında ilk 45 dakika oynadıktan sonra oyundan alındı.
  • Adem Yeşilyurt, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları için İtalya'da toplanan U19 Milli Takımı aday kadrosunda yer almadı.

TFF 3. Lig 4. Grup'un iddialı ekiplerinden Karşıyaka'da bu sezon altyapıdan çıkarak kısa sürede gösterdiği performansla Fenerbahçe'ye imza atan Adem Yeşilyurt son maçlarda takımında süre almakta sıkıntı yaşadı.

BİRÇOK TAKIMI PEŞİNE TAKTI

Karşıyaka'da 8 as futbolcunun bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası almasıyla bulduğu şansı iyi değerlendiren Adem, profesyonel olur almaz ilk 11'de forma giyerek parladı. İzmir ekibinde ilk yarının son 5 maçında 11'de görev yapan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 1 gol, 2 asistle Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yanı sıra Maribor'u peşine taktı.

FENERBAHÇE'YE İMZA ATTI

Trabzonspor'un 600 bin Euro önerdiği, 750 bin Euro'ya kadar çıkan Sloven ekibi Maribor'un kapısından dönen Adem, şubat ayında 500 bin Euro bonservis, sonraki transferinden yüzde 25 pay, 3 kiralık genç futbolcu ve Topuk Yaylası'nda 2 kamp karşılığı Fenerbahçe'ye imza attı.

Karşıyaka'da Fenerbahçe'ye transfer olan Adem kayıplara karıştı

FORMAYA HASRET KALDI

Sarı-lacivertliler, oyuncunun bonservisinin ilk taksidini Karşıyaka'ya öderken, haziran ayından itibaren yeni takımına katılacak genç futbolcu son haftalarda takımında formaya hasret kaldı. U19 Milli Takımı'nda olduğu için Karşıyaka'nın Afyonspor ve İzmir Çoruhlu FK maçlarında oynayamayan genç oyuncu, ardından formasını 3 aylık hak mahrumiyeti cezası bitip takıma geri dönen Erhan Öztürk'e kaptırdı. Milli takım dönüşü Nazillispor deplasmanında son 30 dakika, Altay derbisinde de son 7 dakikada oyuna girebilen Adem, Uşakspor deplasmanında ise kulübede oturdu. Son Ayvalıkgücü Belediyespor maçında haftalar sonra 11'e dönen Adem ilk 45 dakika sonrası devre arasında oyundan alındı.

U19'DA BU KEZ YOK

Kaf-Kaf'taki iyi performansı sonrası bu sezon daha önce iki kez U19 Milli Takımı'na davet edilen genç futbolcu, ay-yıldızlıların 25-31 Mart tarihleri arasında İtalya'da oynayacağı UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları için İstanbul'da toplanan aday kadrosunda da yer almadı. Adem, takımı Karşıyaka'yla ligde çarşamba günü oynanacak Denizli İdmanyurdu maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

