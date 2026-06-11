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Karşıyaka, Tusder'in başkanlığında birleşti

Karşıyaka, Tusder'in başkanlığında birleşti
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Karşıyaka Spor Kulübü'nde olağanüstü kongre öncesi başkanlık düğümü çözüldü. Eski altyapı yöneticisi Yiğit Tusder, eski başkanların ve taraftarların desteğiyle tek aday oldu. Tarihi borç yükü ve transfer yasaklarıyla mücadele edecek olan Tusder'in listesinde önemli isimler yer aldı.

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde başkanlık düğümü olağanüstü kongreye 1 gün kala çözüldü. Daha önce aday bulunamadığı için ertelenip yine aday çıkmazsa kulüp yönetiminin kayyuma kalma tehlikesi bulunan kongre öncesi Yiğit Tusder göreve talip oldu. Basketbol altyapının eski yöneticilerinden olup yıllardır yeşil-kırmızılı tribünlerde Karşıyaka sevdasıyla tanınan Tusder, eski başkanlardan ve taraftarlardan tam destek alarak başkanlığa tek aday oldu. Turgay Büyükkarcı, İlker Ergüllü gibi eski başkanlar ile son gün sponsorluk görüşmelerinden sonuç alamadığı için adaylık başvurusu yapmayan başkan Aygün Cicibaş, Yiğit Tusder'e tam destek verdi.

Tarihi borç yükü olan, futbol ve basketbolda transfer yasaklısı 114 yıllık Karşıyaka'da zor dönemde ateşten gömleği giyen Yiğit Tusder'in yönetim kurulu listesinde adı kongre öncesi başkanlık için geçen isimler de birleşti. Adı başkan adaylığı için geçen Cem Zeren, Bahattin Gümrükçü gibi isimler listede yer aldı. Yönetim kurulu listesine iki yıldır voleybol şubede başkanlığı yürüten Onur Güner, daha önce de yönetimlerde yer alan Cüneyt Başak, Fatih Bilgilier, Haldun Metinler, Can Yaya, İlter Köseoğlu da girdi.

11 YIL ÖNCE SÖYLEDİ

Karşıyaka'da bu akşam Zübeyde Hanım Nikahevi'nde yapılacak kongreye tek aday olarak girecek Yiğit Tusder, 11 yıl önceden bu günlerin ipucunu verdi. Yiğit Tusder'in 2015 yılında taraftar arkadaşlarıyla birlikte çektirip altına, "Tarihe not.. Karşıyaka Spor Kulübü'nü bir gün tribünden gelen bu insanlar yönetecek" yazdığı fotoğraf sanal medyada taraftarlar arasında paylaşıldı. Karşıyaka taraftarları, "Bir Yiğit'in arkasında binleriz", "Baş kaldırdı boyun eğmedi Karşıyaka'nın gençleri", "Biz elbet bir gün öleceğiz, Karşıyaka sen çok yaşa" paylaşımları yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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