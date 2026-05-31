Haberler

Karşıyaka'da aday yok

Karşıyaka'da aday yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayram tatili sonrası olağan ve seçimli genel kurullara hazırlanan Karşıyaka'da başkan adayı çıkmıyor. Eski başkan İlker Ergüllü ve İsmail Çiftçioğlu aday olmayacağını açıklarken, kulübün kayyuma kalma riski bulunuyor.

BAYRAM tatili sonrası olağan mali ve olağanüstü seçimli genel kurullara odaklanacak Karşıyaka'da aday belirsizliği devam ediyor. 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında ceza alan başkan Aygün Cicibaş'ın mevcut şartlarda aday olamadığı yeşil-kırmızılılarda ismi potansiyel adaylar arasında geçen eski başkan İlker Ergüllü'nün ardından İsmail Çiftçioğlu da göreve talip olmayı düşünmüyor. Ergüllü'nün çevresiyle kesinlikle aday olmayacağını paylaşmasının ardından İsmail Çiftçioğlu'nun da başkan adaylığı çalışması olmadığı öğrenildi.

FORMÜL ARANIYOR

Adayın çıkmadığı 7 Nisan'daki son seçimli genel kurul öncesi başkan adayı olarak ön plana çıkmasına rağmen bu dönem göreve talip olmayacağını açıklayan Çiftçioğlu, 11 Haziran'daki kongre arifesinde adaylıkla ilgili bir görüşme veya çalışma yapmadı. Bu hafta 2 Haziran Salı günü olağan mali genel kurulunu düzenleyerek yönetimi ibraya sunacak Karşıyaka ardından 11 Haziran'da seçime gidecek. Karşıyaka camiası, 1,5 haftalık süre içinde başkan adaylığı krizini çözerek kulübün kayyuma kalmasına engel olmaya çalışacak. Başkan Aygün Cicibaş aday olamazsa mevcut yönetim içinden formül bulunabileceği iddiaları da konuşuluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı

Yüreğimizi yakan facianın büyüklüğünü gözler önüne seren kare
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para

İstanbul'da tarihi konser! İşte muhteşem gecede kazanılan para

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş, Oliver Glasner haberlerini yalanladı

Süper Lig devinden gündem olan iddialara yalanlama geldi
Batman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sosyal medyada başlayan kavga sokakta devam etti: 1 ölü
Bakan Uraloğlu: Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek

Heyecanlandıran proje! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
Mayısın son gününde kar sürprizi! Mahsur kalan vatandaşlar var

Mayısın son gününde kar sürprizi! Mahsur kalan vatandaşlar var
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı: 8 ölü

Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş

Anıtkabir'de Özel'e soğuk duş
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu