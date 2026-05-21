Karşıyaka'da Burhanettin Basatemür taraftarın ısrarına dayanamadı, takımda kalmaya sıcak bakıyor

3'üncü Lig'de play-off'tan üst üste üçüncü kez eli boş dönen Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, kulüpteki belirsizlik nedeniyle veda mesajı paylaşmıştı ancak taraftarın yoğun talebi üzerine kontrat yenilemeye sıcak bakmaya başladı. Basatemür, kendisini 2'nci Lig'den isteyen kulüpler olduğunu ancak taraftarın sevgisi ve desteğiyle yarım kalan işi bitirmek istediğini söyledi.

3'üncü Lig'de play-off'tan üst üste üçüncü, toplamda beşinci kez eli boş dönen Karşıyaka'da kulüpte olağanüstü kongre sürecinde yaşanan belirsizlik ortamında veda mesajı paylaşan teknik direktör Burhanettin Basatemür, taraftarın yoğun ısrarıyla fikrini değiştirdi. Karşıyaka'yla olan tek sezonluk sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek tecrübeli teknik adam, sanal medyada taraftarın kendisine yönelik sevgisi ve takımda kalması talebi üzerine kontrat yenilemeye sıcak bakıyor. Lig bittikten sonra kulüpte belirsizlik yaşandığını, kendisini arayan olmadığını söyleyen Burhanettin Basatemür, "Beni 2'nci Lig'den ısrarla isteyen 4-5 kulüp var. Hatta kongre ortamında yönetimden kimse aramayınca sözleşmem biteceği için söz verdiğim kulüp oldu ancak taraftarın Karşıyaka'da kalmam yönündeki yoğun isteği fikrimi değiştirdi" dedi.

Karşıyaka'da kalıp başladıkları işi bitirmeye sıcak baktığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "İlk yılımızda kadronun temellerini atmıştık. Elimizde doğru bir iskelet var. 4-5 nokta transferle yarım kalan işimizi tamamlayabiliriz. Camia içinden arayanlar oldu ama kongre öncesi dönemde yönetimin devam edip etmeyeceği veya gelecek yönetimin benimle çalışmak isteyip istemeyeceğini bilmediğimden kararsız kaldım. Sağolsunlar taraftarlarımızın yoğun destek ve isteği fikrimi büyük oranda değiştirdi. Bekleme sürecindeyim. Yönetimden veya yeni seçilecek yönetimden kalmam yönünde istek gelirse göreve devam etmeye sıcağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
