Karşıyaka'da Taraftarlar Basatemür'ün Takımda Kalmasını İstiyor

3'üncü Lig'de play-offta beşinci kez hayal kırıklığı yaşayıp sezonu 2'nci Lig hedefine ulaşamadan noktalayan Karşıyaka'da taraftarlar sözleşmesi biten teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün takımda kalmasını istiyor.

3'üncü Lig'de play-offta beşinci kez hayal kırıklığı yaşayıp sezonu 2'nci Lig hedefine ulaşamadan noktalayan Karşıyaka'da taraftarlar sözleşmesi biten teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün takımda kalmasını istiyor. Sanal medyada taraftar sayfaları, tecrübeli teknik adamla yeni sezonda da yola devam edilmesi gerektiğini savundu. Görev yaptığı kulüplerde altyapıdan ve amatörden birçok genci vitrine çıkarırken, takımlarını zirve yarışına ortak eden Basatemür'e eski kulübü Menemen FK başta olmak üzere teklifler olduğu iddia edildi. Karşıyaka'da tecrübeli teknik adamla birlikte 11 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Henüz seçimli kongre yapılıp yapılmayacağı belirsiz olan Kaf-Kaf'ta karar Süper Lig'de düşme hattından kurtulmaya çalışan basketbol takımının haftaya sezonu tamamlamasının ardından verilecek.

"ÜZÜNTÜMÜZÜ ANLATACAK KELİME YOK"

Play-offta Ayvalıkgücü Belediyespor'a şok bir şekilde elendikten sonra sessizliğini bozan Burhanettin Basatemür ise camianın 23 yıllık şampiyonluk hasretine son veremedikleri, taraftarı mutlu edemedikleri için üzüntülerini anlatacak kelime bulamadıklarını belirtti. Basatemür, "Konuşmanın, bir şeyler söylemenin zor olduğu zamandayız. Tüm takım olarak büyük üzüntü içindeyiz. Bu üzüntü ilk defa kendimizden çok taraftarımız için. Onlar için ne söylesek az kalır. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle daha iyisini yaşayabileceğimiz bir sezonun böyle bitmesi üzüntümüzü daha da artıran nedenlerden biri. Tüm sezon boyunca hiçbir olumsuzluktan şikayetçi olmadık ve bugün de değiliz. Şartlar çerçevesinde elimizden gelen tüm çaba ve gayreti göstermeye çalıştık. O yüzden oyuncularımız başını öne eğecek bir şey yapmadılar. Hepsine sezon boyunca gösterdikleri çaba ve karakterden dolayı teşekkür ediyorum. Futbol böyle bir oyun bazen çok isteseniz de olmuyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
