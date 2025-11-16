Karşıyaka'da Bahis Cezaları ve Ömer Faruk'un Dönüşü Bekleniyor

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zirve yarışı veren Karşıyaka, bahis oynadıkları gerekçesiyle geçen hafta profesyonel liglerdeki 1024 futbolcunun arasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilen 7 as oyuncusuyla ilgili verilecek kararları bekliyor. PFDK, geçen hafta ilk etapta Süper Lig ve 1'inci Lig'de bahis nedeniyle sevkedilen 102 futbolcuyla ilgili kararlarını açıklarken alt liglerle ilgili kararların yarın çıkması öngörülüyor. PFDK'nın bahis cezalarında alt ve üst sınırı yeniden belirlemesiyle savunma için kulüpler ve oyunculara da fırsat doğdu. Kurul, üst liglerde son 3 yılda bahis eyleminde bulunmayan futbolculara 45 gün, 100-500 arası bahis eyleminde bulunan futbolculara 3 ay, 500-1000 arası bahis eyleminde bulunan futbolculara 6 ay, 1000-2500 arası bahis eyleminde bulunan futbolculara 9 ay, 2500 üstü bahis eyleminde bulunan futbolculara ise 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Karşıyaka'da futbol ailesine yasak olan futbol bahsi eyleminde bulundukları gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi uyarınca PFDK'lık olan isimlerden 3 yıldır bahis yapmadıkları kulübe bildirilen Tunay, Harun ve Hıdır'ın üst liglerdeki diğer oyuncular gibi en alt sınırdan 45'er gün hak mahrumiyeti cezası alması bekleniyor. Yasin'in 45 ile 90 gün arası, Erhan ve Mücahit'in 3 ile 6 ay arasında ceza almalarının ihtimaller arasında olduğu öğrenildi. Erol'un ise daha önce futbol bahsi oynama sayısının yüksek olduğu ancak profesyonel olduktan sonra 3 yıldır hiç bahis oynamadığı belirtildi. Alt liglerde amatör statüde futbolcu oynatanlar hariç tüm kulüplerden yüzlerce oyuncu bahisten PFDK'lık olurken, 3'üncü Lig Kulüpler Birliği lige ocak ayına kadar ara verilip oyuncuların çoğunun hak mahrumiyeti cezalarını bu zamana kadar çekmesini talip etti. Kulüplerin gözleri Tahkim Kurulu sürecinde de olacak.

ÖMER FARUK DÖNÜYOR

PFDK'nın son 3 yıldır bahis oynamayan veya tek seferlik kupon yapan futbolculara 45'er gün hak mahrumiyeti cezası vermesiyle yeşil sahalara yeniden dönmek için umutlanan Karşıyakalı golcü Ömer Faruk Sezgin, hafta içinde takımla tekrar antrenmanlara başlayacak. Kaf-Kaf'ın yaz döneminde transfer ettiği Ömer Faruk, Ankaraspor kadrosunda yer alırken 28 Nisan 2024'te oynanan şike tartışmalı Nazillispor maçı nedeniyle o maçtaki neredeyse tüm futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerle birlikte ağustos ayında PFDK'lık olmuştu. PFDK o dönem eylül ayında iki takımın futbolcularını minimum 8 ay ceza verdi. PFDK'dan 8 ay ceza alan Ömer Faruk'un cezası Tahkim Kurulu da düşürmedi.

Geçen hafta yine bahisten PFDK'ya sevkedilen futbolcuların çoğuna 45'er gün ceza çıkarken daha önce yalnız 1 kez yabancı liglere kupon yaptığı öğrenilen Ömer Faruk da tekrar Tahkim Kurulu'na başvuracak. Sezon başından beri sahalardan uzak kalan yıldız golcünün cezasının düşürülüp futbola dönmesi bekleniyor. Karşıyaka, Ömer Faruk'u 8 ay ceza alıp sezonu başlamadan kapatmasına rağmen kadroda tutmuştu. Eylül ayından beri antrenmanlara çıkmayan futbolcu bu hafta tekrar antrenmanlara başlayıp form tutacak. Ömer Faruk'un Ankaraspor'la haksız fesih davasının da lehine sonuçlandığı iddia edildi.