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Karşıyaka'da Ahmet Kandemir beklemede

Karşıyaka'da Ahmet Kandemir beklemede
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Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi sponsor bulamayan Karşıyaka'da sözleşmesi biten antrenör Ahmet Kandemir, hafta başına kadar yönetimden gelecek haberi bekliyor.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi sponsor belirsizliği sürdüğü için henüz adım atmayan Karşıyaka'da sözleşmesi biten antrenör Ahmet Kandemir de yönetimi bekliyor. Geçen sezon son 7 maçta göreve geldiği takımı 52 yıldır yer aldığı ligde mucizevi bir şekilde küme düşmekten kurtaran Kandemir'in hafta başına kadar bekleyeceği öğrenildi. Daha önce bir kez İzmir'e gelerek yeni yönetimle görüşen tecrübeli çalıştırıcı hafta başına kadar kulüpteki gelişmeleri takip edip kariyeriyle ilgili karar verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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