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Karşıyaka'da altyapıdan çıkan futbolcuların transferi sonrası kadroda 6 genç oyuncu kaldı

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TFF 3'üncü Lig takımlarından Karşıyaka'da, altyapıdan çıkan futbolcuların transfer olması sonucu kadroda sadece 6 genç oyuncu kaldı. Geçen sezon önemli performans sergileyen Ferdi Burgaz ve Mustafa Durgun, bu sezon da takımın önemli isimleri olacak.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi altyapıdan çıkan Batuhan Kuru ve Arda Gülmez'in ayrılarak 1'inci Lig ekiplerine transfer olduğu Karşıyaka'da kadroda altyapı patentli 6 futbolcu kaldı.

Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon ilk 11'in değişilmez ismi olmayı başaran 21 yaşındaki Ferdi Burgaz, yine ligde 15 maçta süre alan aynı yaştaki ofansif orta saha Mustafa Durgun bu sezon da as kadronun önemli isimleri olmaya hazırlanıyor. Kiralıktan dönen 21 yaşındaki golcü Taha Yeşilbaş, orta saha oyuncusu Emre Özsarı ve geçen yıl da kadroya giren 19 yaşındaki stoper Mertcan Koç forma rekabetinde olmak istiyor. Yeşil-kırmızılılarda 17 yaşındaki file bekçisi Sadri Ege Dipci de dördüncü kaleci olarak kadroda yer alacak. Kaf-Kaf dış transferde ise altyapıdan çıktıktan sonra 12 yıl boyunca kulüpte forma giyen Metin Peker'i tek sezonluk aranın ardından yuvaya döndürmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Mustafa Durgun Karşıyaka Spor Güncel Haberler

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