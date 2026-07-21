Karşıyaka'da altyapı başkanlığına Tayfun Yungul getirildi

3'üncü Lig kulüplerinden Karşıyaka'da altyapı başkanlığına yeniden Tayfun Yungul getirildi. Yeşil-kırmızılı kulüpte farklı dönemlerde altyapının başında görev yapan Tayfun Yungul ile ilgili yapılan paylaşımda, "Futbol Şube Yönetim Kurulu kararıyla, Karşıyaka Spor Kulübü Futbol Altyapı Başkanlığı görevine Sayın Tayfun Yungul seçilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

Futbolculuk kariyerinde yeşil-kırmızılı formayı terleten Yungul, daha önce 2018, 2019 ve 2024'te altyapı başkanlığı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı