Karşıyaka'da Adem Büyük transferi bomba etkisi yarattı

TFF 3'üncü Lig'de yıllardır hasret kaldığı şampiyonluğa yeni sezonda ulaşmayı hedefleyen Karşıyaka'da 12 Ağustos'taki olağanüstü kongrede yönetimi devralmaya hazırlanan İlker Ergüllü, transferde bombayı patlatıyor. Daha önce futbol şubesinin 9 transfer yaptığı Karşıyaka'da Ergüllü, kadroya çilek transfer olarak usta golcü Adem Büyük'ü almaya hazırlanıyor. Kariyerinde Galatasaray ve A Milli Takım'da da oynayan Adem Büyük'le ilk teması, İlker Ergüllü'yle birlikte hareket ederek yönetime gelmesi için destek veren camianın etkili ismi Nazım Torbaoğlu kurdu. Yakın tanıdığı Nazım Torbaoğlu'nun talebini kırmayan yıldız futbolcu, ücret konuşmadan Karşıyaka'ya yeşil ışık yaktı. Adem'in transferinin kongre öncesi netleşmesi bekleniyor.

Emre Gemici, Fatih Taşdelen'in olduğu ileri uca daha önce Düzcespor'dan Yasin Ozan'ı alan Karşıyaka, santrfor ve kanatlarda da görev yapabilen Adem Büyük'e de imza attırdığı takdirde rakiplerin korkulu rüyası olacak alternatifli bir hücum hattına sahip olmayı hedefliyor. Beşiktaş'ta profesyonel olan 35 yaşındaki Adem, kariyerinde 4 maçta A Milli Takım formasını da giydi. Altay, Manisaspor, Mersin İY, Boluspor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'da oynadıktan sonra 2019-2020 sezonunda Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a transfer olan Adem, o sezon sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek golünü de kaydetti. Malatyaspor'da 2 sezon önce Süper Lig'de 34 maçta 17 gol atıp sezonun en golcü yerli futbolcusu olan Adem, geçen sezonu Manisa FK'da geçirdi.

ADAYLIĞA SİNTAÇ FORMÜLÜ

Karşıyaka'da olağanüstü kongrede başkan adayı olabilmek için 18 Temmuz'daki mali genel kurulda yapılan tüzük değişikliğinin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kanalıyla onaylanmasını bekleyen Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, onayın yetişmeme durumuna karşı da tedbir aldı. Kulüpte başkan adayı olabilmek için gereken üyelik süresini 2 yıldan 1 yıla indiren tüzük değişikliğine onay çıkmazsa kongrede geçici olarak başkanlığa eski yöneticilerden Volkan Sintaç seçilecek. Sintaç, ilk toplantıda istifa ederek görevi Ergüllü'ye devredecek. Karşıyaka'nın tüzüğünün 25-B maddesine göre istifa ve benzeri nedenle boşalan başkanlığın yerine yönetim kurulu içinden başkan seçilebiliyor. Tüzüğün 23-A maddesi yönetim kurulu üyesi olabilmek için üyelik süresi sınırı aramıyor. Yönetimini de büyük oranda belirleyen Ergüllü listesine son şekli bu hafta verecek.