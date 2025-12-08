Haberler

Karşıyaka, Çanakkale Belediyespor deplasmanında

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Karşıyaka, Çanakkale Belediyespor ile oynayacağı erteleme maçı öncesi 3'üncü sırada yer alıyor. Yeni transfer Helene forma giyemeyecek.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda son olarak evinde Bodrumspor'u 3-1 mağlup eden Karşıyaka yarın 7'nci hafta erteleme maçında Çanakkale Belediyespor'un konuğu olacak. Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ligde 9 maçta 7 galibiyet alan 3'üncü sıradaki yeşil-kırmızılı takım, aynı galibiyetle bir basamak altında yer alan Çanakkale ekibini yenmesi halinde 2'nci basamağa yükselecek. Karşıyaka'da dün gece geç saatlerde rötarlı olarak İzmir'e ulaşabilen yeni transfer Helene erteleme maçı olduğu için forma giyemeyecek. Öte yandan smaçör Şevval Acıbal ise sezon sonuna kadar B Grubu'nda 4'üncü sırada yer alan Merinos Voleybol'a kiralandı.

