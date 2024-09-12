Karşıyaka, Bulvarspor maçı öncesi sentetik çimde antrenman yaptı

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona evinde 1 puanla başlayan ve ilk galibiyetini bu hafta Bulvarspor deplasmanında almak isteyen Karşıyaka, sentetik çimde antrenman yaptı. İstanbul'da cumartesi günü maçın oynanacağı Bulvar Mimar Kubilay Köse Stadı'nın zemini suni çim olduğu için önlem alan Kaf-Kaf, son antrenmanını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri yerine Bostanlı Hasan Türker Futbol Sahası'nda gerçekleştirdi. Bulvarspor ligin ilk haftasında İzmir'de Bornova 1877'ye 4-0 yenilmişti. Yeşil-kırmızılılarda lisansı çıkarılacak son transfer forvet Çağatay Yılmaz da ilk kez bu maçta sahne alacak.