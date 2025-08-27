Karşıyaka, Bulgar smaçör Iveta Stanchulova ile anlaştı

Karşıyaka, Bulgar smaçör Iveta Stanchulova ile anlaştı
Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka, CSKA Sofia'dan Bulgar smaçör Iveta Stanchulova ile sözleşme imzaladı. Kulüp, başarılı oyuncuya yeni sezon için başarılar diledi.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka dış transferde CSKA Sofia'dan 28 yaşındaki Bulgar smaçör Iveta Stanchulova ile anlaşarak ikinci yabancı transferini gerçekleştirdi. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerinde DKS Varna, Stella Calais Volleyball, LP Vampula, Swietelsky Bekescsaba, CSM Constanta, CSKA Sofia ve aktif olarak Bulgaristan Milli Takım formaları giyen başarılı smaçör Iveta Stanchulova'ya hoş geldin diyor, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi. Karşıyaka daha önce Rus orta oyuncu Anastasia Lyashko ile sözleşme imzalamıştı.

