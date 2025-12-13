Bornova 1877: 3-1

Haberler

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, Bornova 1877'yi 3-1 yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Maçta Karşıyaka'nın gollerini Hamza, Onur ve Berat atarken, Bornova'nın tek golü Ertuğrul'dan geldi. Karşıyaka bu sonuçla puanını 30'a çıkararak lider Kütahyaspor ile arasındaki farkı 2'ye indirdi.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: İbrahim Güner, Uğur Çakmak, Mehmet Sonay

KARŞIYAKA: Sadri Ege - Doğanay, Alpay, Ensar, Selim, Berat, Samet Seymen, Adem (Dk. 83 Ahmet Yağız), Onur (Dk. 58 Mehmet Güneş), Namık Barış (Dk. 30 Tolga), Hamza (Dk. 83 Selahattin)

BORNOVA 1877: Batu Efe - Baran (Dk. 70 Abdulkadir), Emre (Dk. 84 Ömer), Murat, Ertuğrul (Dk. 84 Ahmet Ata), Ege Asım Duyar, Mete, Ege Karayel, Berke, Boran, Enver (Dk. 63 İlhan)

GOLLER: Dk. 12 Hamza, Dk. 21 Onur, Dk. 31 Berat ( Karşıyaka ) - Dk. 17 Ertuğrul (Bornova 1877)

SARI KARTLAR: Doğanay ( Karşıyaka ) - Emre, Ege Asım Duyar (Bornova 1877)

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yenilmezlik ünvanını geçen hafta Eskişehirspor deplasmanında kaybeden Karşıyaka taraftarı önünde Bornova 1877 engelini rahat geçerek zirve yarışını sürdürdü: 3-1. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan maçta yeşil-kırmızılı ekibin gollerini 12'nci dakikada Hamza, 21'inci dakikada Onur ve 31'inci dakikada Berat attı. Bornova'nın tek golü 17'nci dakikada Ertuğrul'dan geldi. Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Kütahyaspor ve Eskişehirspor'un birbirleriyle oynayıp berabere kaldıkları haftada İzmirli hemşehrisi önünde hata yapmayan Kaf-Kaf bu skorla 30 puana ulaşarak zirvede farkı tekrar eritti. Lider Kütahyaspor'la arasındaki farkı 2'ye düşüren ikinci sıradaki Karşıyaka, takipçisi Eskişehirspor'a da 3 puan fark attı. Üst üste 8'inci yenilgisini alan Bornova ise 7 puanla düşme hattında kaldı. Bornova'da teknik direktör Gürkan Farhatoğlu bu maç öncesi görevinden ayrıldı. Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmasında 8 futbolcusu hak mahrumiyeti cezası alan Karşıyaka ve 10 futbolcusu ceza alan Bornova 1877 sahaya yine genç takviyeli kadrolarıyla çıktı.

