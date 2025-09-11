Karşıyaka, Bobi Petkovski Turnuvası'nı Kazandı

BASKETBOL Süper Ligi'nde 10 transferle yenilediği kadrosuyla sezona Makedonya kampında hazırlanan Karşıyaka, katıldığı Bobi Petkovski Turnuvası'nı kupayla tamamladı. Organizasyondaki ilk maçında KK Rabotnicki'yi 84-74 yenen Kaf-Kaf, Bora Pristina'yı da 78-59 mağlup ederek kupayı kazandı. Karşıyaka'nın kupasını takım kaptanı Mert Celep alırken, organizasyonun en değerli oyuncusu yeşil-kırmızılıların yeni yabancılarından Chris Chiozza seçildi. Karşıyaka'da Bora Pristina maçında Charles Manning 16 sayı, Michael Moore 15 sayı, Justin Aston 13 sayıyla oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor