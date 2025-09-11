Karşıyaka, Bobi Petkovski Turnuvası'nı Kazandı
Basketbol Süper Ligi'nde 10 transferle yenilenen Karşıyaka, Makedonya kampında yer aldığı Bobi Petkovski Turnuvası'nı kupayla tamamladı. KK Rabotnicki ve Bora Pristina'yı mağlup eden Karşıyaka, turnuvanın en değerli oyuncusu Chris Chiozza ile başarısını taçlandırdı.
BASKETBOL Süper Ligi'nde 10 transferle yenilediği kadrosuyla sezona Makedonya kampında hazırlanan Karşıyaka, katıldığı Bobi Petkovski Turnuvası'nı kupayla tamamladı. Organizasyondaki ilk maçında KK Rabotnicki'yi 84-74 yenen Kaf-Kaf, Bora Pristina'yı da 78-59 mağlup ederek kupayı kazandı. Karşıyaka'nın kupasını takım kaptanı Mert Celep alırken, organizasyonun en değerli oyuncusu yeşil-kırmızılıların yeni yabancılarından Chris Chiozza seçildi. Karşıyaka'da Bora Pristina maçında Charles Manning 16 sayı, Michael Moore 15 sayı, Justin Aston 13 sayıyla oynadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor