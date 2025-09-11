Haberler

Karşıyaka, Bobi Petkovski Turnuvası'nı Kazandı

Karşıyaka, Bobi Petkovski Turnuvası'nı Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde 10 transferle yenilenen Karşıyaka, Makedonya kampında yer aldığı Bobi Petkovski Turnuvası'nı kupayla tamamladı. KK Rabotnicki ve Bora Pristina'yı mağlup eden Karşıyaka, turnuvanın en değerli oyuncusu Chris Chiozza ile başarısını taçlandırdı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde 10 transferle yenilediği kadrosuyla sezona Makedonya kampında hazırlanan Karşıyaka, katıldığı Bobi Petkovski Turnuvası'nı kupayla tamamladı. Organizasyondaki ilk maçında KK Rabotnicki'yi 84-74 yenen Kaf-Kaf, Bora Pristina'yı da 78-59 mağlup ederek kupayı kazandı. Karşıyaka'nın kupasını takım kaptanı Mert Celep alırken, organizasyonun en değerli oyuncusu yeşil-kırmızılıların yeni yabancılarından Chris Chiozza seçildi. Karşıyaka'da Bora Pristina maçında Charles Manning 16 sayı, Michael Moore 15 sayı, Justin Aston 13 sayıyla oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Nilperi Şahinkaya intihar mı etti? Eski sevgilisinden ilk açıklama

İntihar iddialarının ardından eski sevgilisinden ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YÖK'ten el konulan Bilgi Üniversitesi ile ilgili açıklama

YÖK'ten el konulan özel üniversiteyle ilgili açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.