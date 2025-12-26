Haberler

Karşıyaka'nın gündemi Beşiktaşlı Arda

Karşıyaka'nın gündemi Beşiktaşlı Arda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki şampiyonluk yarışında devre arasında transfere yönelen Karşıyaka, Beşiktaş'ın genç sol kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç ile görüşmelere başladı. Genç futbolcunun, Karşıyaka'ya gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki şampiyonluk yarışında devre arasında transfere yönelen Karşıyaka, Beşiktaş'ın genç sol kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ı gündemine aldı. Ara transferde Muşspor'a satılan Ferdi'nin yerine sol bek, 1 yıl hak mahrumiyeti alan Erol'un yerine stoper ve sol kanat almayı planlayan Kaf-Kaf, siyah-beyazlıların altyapısında yetişerek sezonun ilk yarısında kiralık olarak Sırbistan'da Novi Pazar formasını giyen 20 yaşındaki Yakup Arda'yla görüşüyor.

Genç futbolcunun da Karşıyaka'ya gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Arda, kariyerinin ilk resmi maçına 30 Ekim 2023 tarihinde Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Gaziantepspor maçının 20'nci dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Rachid Ghezzal'ın yerine girerek çıkmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
Yılbaşı öncesi sınır şehrimize akın var! Mekanları kapattılar

Yılbaşı öncesi sınır şehrimize akın var! Mekanları kapattılar
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon sürecini destekleyecek

Bakan Şimşek'in yüzünü güldüren haber! Jet hızıyla paylaşım yaptı
Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde: Her gece...
Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek

Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi