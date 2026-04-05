Karşıyaka Basketbol, Beşiktaş deplasmanında

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Karşıyaka yarın saat 20.30'da GAİN Spor Kompleksi'nde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 5 galibiyet ve 19 mağlubiyetle son basamağın bir üstü olan 15. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar ise 20 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.

Yeşil-kırmızılılar, zorlu mücadeleyi kazanarak üst üste ikinci galibiyetini elde etmeyi ve ligde kalma iddialarını güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar ise bu kritik karşılaşmayı kazanarak liderlik mücadelesini sürdürmek istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan maçı Beşiktaş 86-73 kazanmayı başardı. - İZMİR

