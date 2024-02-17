Karşıyaka, Batman Petrolspor'a 5-1 mağlup oldu
TFF 3. Lig 2. Grup 20. haftasında Karşıyaka, evinde konuk ettiği Batman Petrolspor'a 5-1 yenildi. Maçta Karşıyaka'dan Enes Nalbantoğlu'nun golü dikkat çekti.
TFF 3. Lig 2. Grup 20. haftasında Karşıyaka konuk ettiği Batman Petrolspor'a 5-1 mağlup oldu.
Hakemler: Gökhan Özbulut, Azem Zorlu, Hasan Ata
Karşıyaka: Haydar Yılmaz, Erdem Gökçe, Alpay Koldaş, İsmail Güner, Ferdi Burgaz (Adnan Emir Koldere dk. 81), Emre Keleşoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu (Sefa Küpeli dk. 46), Hakan Erçelik (Mustafa Durgun dk. 75), Şeref Özcan (Enes Nalbantoğlu dk. 5), Fatih Taşdelen, Yasin Ozan (Ömer Alper Tatlısu dk. 46)
Batman Petrolspor: Yusuf Balcıoğlu, Hamza Özdemir, Muharrem Öner, Ali Mert Işık (Fatih Gök dk. 74), Eycan Kaya, Uğurcan Bekçi (Halil Yılmaz dk. 64), Nurettin Çağlar (Muzaffer Kocaer dk. 64), Akın Akman, Ergün Nazlı (Emre Aydın dk. 85), Mustafa İnan, Tunç Murat Behram (Yakup Alkan dk. 74)
Goller: Enes Nalbantoğlu (dk. 59) (Karşıyaka), Muharrem Öner (dk. 37), Tunç Murat Behram (dk. 68), Halil Yılmaz (dk. 78), Yakup Alkan (dk. 81), Mustafa İnan (dk. 86) (Batman Petrolspor)
Sarı kartlar: Ömer Alper Tatlısu, Alpay Koldaş (Karşıyaka) - İZMİR