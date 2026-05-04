Karşıyaka Basketbol'un kümede kalması zorlaştı

Karşıyaka Basketbol, Basketbol Süper Ligi 29. haftasında Tofaş'a deplasmanda 87-78 yenilerek ligin bitimine bir hafta kala kümede kalma iddiasını zora soktu.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 52 yıldır aralıksız mücadele eden Karşıyaka, sezonun son haftasına tehlikeli bölgede girdi. İzmir temsilcisi, 29. hafta maçında Tofaş'a deplasmanda 87-78 mağlup olarak 8 galibiyette kaldı ve 15. sırada haftayı tamamladı.

Yeşil-kırmızılı ekip, ligde kalabilmek için rakiplerinin alacağı sonuçları beklemek zorunda kalacak. Karşıyaka'nın son haftada Bursaspor'u yenmesi ve Mersinspor'un 9 galibiyette kalması durumunda, kümede kalma mücadelesi averaj hesaplarına kalacak. İki takım arasında ikili averaj eşit olduğu için genel averaja bakılacak; bu tabloda Mersinspor -103 averajla, Karşıyaka ise -203 averajla geride yer alıyor.

Bir maç eksiği bulunan ve iki maç oynayacak olan 9 galibiyeti olan Aliağa Petkimspor, bu karşılaşmalardan birini kazanması halinde ligde kalmayı garantileyecek ve Karşıyaka'nın küme düşme ihtimali güçlenecek. Ancak Petkimspor'un iki maçını da kaybetmesi ve Karşıyaka'nın 9 galibiyete ulaşması durumunda bu kez lige veda eden taraf Aliağa Petkimspor olacak.

Öte yandan üç takımın da sezonu 9 galibiyetle tamamlaması halinde üçlü averaja bakılacak ve bu senaryoda küme düşen taraf Mersinspor olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
