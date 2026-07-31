Karşıyaka basketbol takımı Yavuz Gültekin'i kadrosuna kattı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Yavuz Gültekin'i transfer etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Yavuz Gültekin'i transfer etti.
Kulübün açıklamasında, Gültekin'in kariyerinde Texas A&M Aggies ve San Diego Toreros, Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom ile Bursaspor takımlarında forma giydiği belirtildi.
Gültekin'in 2026-27 sezonunda Karşıyaka'da görev yapacağı aktarılan açıklamada, "Yavuz'a yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA