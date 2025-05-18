Karşıyaka Basketbol Takımı, Kümede Kalarak Geleceğe Dönüş Mücadelesi Veriyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde tarihinin en sıkıntılı dönemlerini yaşadığı sezonda geçen hafta kümede kalmayı başarıp derin bir nefes alan Karşıyaka, son hafta Tofaş'a deplasmanda 90-76 yenilerek sezonu 11 galibiyetle bitirdi. 51 yıldır aralıksız yer aldığı lige tutunmayı başaran yeşil-kırmızılı ekibin yeni sezonda nasıl bir planlamayla yola çıkacağı veya 15 senedir mücadele ettiği Avrupa kupalarında yer alıp almayacağı belirsiz. Sezon içinde birçok kriz yaşayan, iddialı bir kadro kurduktan sonra önce 26 senelik isim sponsorunu, ardından kulüpteki maaş krizleriyle antrenör Ufuk Sarıca ve 7 oyuncusunu kaybeden, camia desteğiyle transfer yasaklarını güçlükle aşıp 5 yeni yabancı alarak lige tutunan Karşıyaka'da Basketbol Şube Sorumlusu Aygün Cicibaş, karar vermeleri gerektiğini söyledi.

HEDEFSİZ OLMAZ

Çok zorlu bir periyodu atlatıp takımı ligde tuttuklarını dile getiren Aygün Cicibaş, "Karşıyaka basketbolda hedefsiz olamaz, olmamalı da. Ama o noktada bir karar verilmesi gerekiyor. Popülist bir takım şeklinde mi devam edilecek, yoksa kulübün çıkarları ve bütçe disiplini mi ön planda tutulacak. Biz Karşıyaka'nın geleceğini seçtik. Biz kulübü önceliklendirdik. Unutulmamalıdır ki Karşıyaka sadece bir branş kulübü değildir. Sadece futbol ya da basketbol ya da voleybol takımı değildir. Karşıyaka, tüm branşlarıyla bir spor kulübüdür. Bu yapının ruhunu, bütünlüğünü, tarihini ve kültürünü korumak hepimizin sorumluluğudur. Karşıyaka özüne dönmelidir. Biz bu sezon basketbolda bunun temellerini attık. Popülizmin değil, sürdürülebilir başarının peşinde koşulmalıdır. Erteleyerek biriken borçlar, büyüyen bir çığa dönüşür. Biz bu çığı durdurmak için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bu anlayışı kalıcı hale getirme zamanı. Bu sezon, Karşıyaka ruhunun, yeniden ayağa kalktığı sezondur" dedi.