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Karşıyaka Basketbol, Sean McDermott'u kadrosuna kattı

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Karşıyaka Basketbol, son olarak İtalya'nın Varese takımında forma giyen ABD'li basketbolcu Sean McDermott'u transfer etti.

Karşıyaka Basketbol, son olarak İtalya'nın Varese takımında forma giyen ABD'li basketbolcu Sean McDermott'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Karşıyaka, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İç transferde Kenan Sipahi, Mert Celep, Ergi Tırpancı, Errick McCollum ile sözleşme uzatan yeşil-kırmızılılar; dış transferde de James Webb, Damien Jefferson, Muhsin Yaşar, Jerry Boutsiele, Daron Russell, Ozan Yılmaz ve Mehmet Efe Demirel'i kadrosuna kattı. İzmir ekibi, forvet bölgesine bir takviye daha yaptı ve son olarak İtalya'nın Varese takımında forma giyen Sean McDermott'un transfer edildiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, "Sean McDermott Karşıyaka'mızda. Sean McDermott son olarak İtalya Ligi takımlarından Varese'de forma giymişti" denildi.

İtalya kariyerinde 13.9 sayı ortalamasıyla oynayan ABD'li oyuncu, 2020-2021 sezonun Memphis Grizzlies formasıyla 18 NBA maçına çıkma başarısı gösterdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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