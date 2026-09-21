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Karşıyaka Basketbol, Nenad Markovic'in yardımcı antrenörlerini açıkladı

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Karşıyaka Basketbol, Nenad Markovic'in yardımcı antrenörlerini açıkladı
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Karşıyaka Basketbol, yeni sezonda Başantrenör Nenad Markovic'in yardımcı antrenörlüklerine Ali Ruhi Balkanlı, Harun Aras Bekat ve Emin Serkan Ulusoy'u getirdi. Oldinç Bayraktar atletik performans antrenörlüğüne, Kaan Öztürk ise takım menajerliğine getirildi.

Karşıyaka Basketbol, yeni sezonda Başantrenör Nenad Markovic'in yardımcılıklarını yapacak isimleri açıkladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesinde teknik kadrosunda önemli değişikliklere gitti. İlk olarak başantrenörlük görevi için Nenad Markovic ile anlaşan yeşil-kırmızılılar, ardından kadrosunu önemli takviyelerle güçlendirdi.

Eski yerli oyuncuları ve antrenörlere olan borçlarını ödeyerek transfer yasağını kaldırmak için kısa bir süresi kalan Karşıyaka Basketbol'un teknik ekibi de netleşti. Yeşil-kırmızılılarda Ali Ruhi Balkanlı, Harun Aras Bekat ve Emin Serkan Ulusoy yardımcı antrenör olarak görev yapacak. Oldinç Bayraktar ise atletik performans antrenörlüğünü üstlenecek. Daha önce basketbol altyapısında yöneticilik yapan Kaan Öztürk de takım menajeri olarak görevlendirildi.

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında 26 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom'a konuk olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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