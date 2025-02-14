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Karşıyaka Basketbol'da Mert Celep'ten Kötü Haber: Kas Yırtığı

Karşıyaka Basketbol'da Mert Celep'ten Kötü Haber: Kas Yırtığı
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Karşıyaka Basketbol, Galatasaray ile oynanan Türkiye Kupası çeyrek finalinde sakatlanan Mert Celep'te kas yırtığı tespit edildi. Karşıyaka, ekonomik sıkıntılar nedeniyle önemli oyuncularla yollarını ayırırken, transfer yasağı cezası da aldı.

Karşıyaka Basketbol, Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Galatasaray maçında sakatlık yaşayan Mert Celep'te kas yırtığı tespit edildi.

Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 7 yenilgi yaşayan ve hızlıca alt sıralara gerileyen Karşıyaka, yaşadığı ekonomik sebeplerden dolayı Jefferson, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele, Daron Russell, Kenan Sipahi ve Sean McDermott gibi önemli oyuncuları ile yollarını ayırırken, yaşanan problemlerden dolayı Başantrenör Ufuk Sarıca da yeşil-kırmızılı takıma veda etmişti. İzmir ekibi bu süreçte kısa bir süreliğine transfer yasağını kaldırıp şutör guard Roberto Gallinat'ı kadrosuna katarken eski oyuncularına olan borçlarından dolayı FIBA tarafından tekrar transfer yasağı cezası aldı.

Rotasyon konusunda sorun yaşayan yeşil-kırmızılılara bir kötü haber de 29 yaşındaki forvet oyuncusu Mert Celep'ten geldi. Karşıyaka Basketbol, Türkiye Kupası çeyrek final maçında deneyimli oyuncunun sakatlandığını duyurdu. Konuyla ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile oynadığımız maçta sakatlanan oyuncumuz Mert Celep'in yapılan tetkiklerinde, sol adduktor kas grubunda evre 1 kas yırtığı saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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