Karşıyaka Basketbol, Bobi Petkovski 2025 Cup'ta Şampiyon Oldu

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Kuzey Makedonya'da sürdüren Karşıyaka Basketbol, katıldığı Bobi Petkovski 2025 Cup'ı yenilgisiz bitirerek şampiyon oldu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol, yeni sezon hazırlıkları kapsamında geçtiğimiz günlerde Kuzey Makedonya'da kampa girdi. Başantrenör Faruk Beşok yönetimindeki İzmir ekibi, Bobi Petkovski 2025 Cup'a katılarak ligin başlamasına kısa bir süre kala kendisini Kuzey Makedonya'da test etti. Turnuvada iyi bir performans gösteren yeşil-kırmızılılar, ilk maçında Rabotnicki Skopje ile karşı karşıya geldi. Karşıyaka Basketbol, rakibini 10 sayı farkla 84-74 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. İkinci özel maçta ise Bora Pristina ile kozlarını paylaşan İzmir ekibi, bu kez de rakibini 78-59 mağlup etti. Böylece Bobi Petkovski 2025 Cup'ta iki maçını da kazanan yeşil-kırmızılılar, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Turnuvanın en değerli oyuncusu Chris Chiozza

Karşıyaka'nın yeni transferlerinden Chris Chiozza, turnuvaya damga vurdu. Gösterdiği etkili performansla beğenileri toplayan ABD'li oyun kurucu, turnuvanın en değerli oyuncusu oldu. - İZMİR