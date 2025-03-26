Karşıyaka Basketbol, Ahmet Çakı ile Anlaştı

Karşıyaka Basketbol'un, başantrenörlük görevi için 50 yaşındaki çalıştırıcı Ahmet Çakı ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Basketbol Süper Ligi'nde sezona iddialı bir kadro kurarak başlayan Karşıyaka, daha sonra yaşanan ekonomik problemlerden dolayı 7 önemli oyuncusu ve Başantrenör Ufuk Sarıca ile yollarını ayırmak zorunda kaldı. Sarıca sonrasında takımın başına teknik ekipte yer alan Rüçhan Tamsöz geçse de o da kısa bir süre son ayrılıp, Göztepe Basketbol ile anlaştı. Bu süreçte yeşil-kırmızılılar yardımcı antrenör Sinan Aksoylar ile yola devam kararı aldı. Aksoylar ile istenilen sonuçlar alınamayınca İzmir ekibi, yeni bir başantrenör arayışına geçti. Yeşil-kırmızılılar, son olarak Basketbol Süper Ligi'nde Bodrumspor'u çalıştıran Başantrenör Ahmet Çakı ile masaya oturdu. 50 yaşındaki çalıştırıcı ile her konuda anlaşan Karşıyaka Basketbol'un kısa bir süre içerisinde bu birlikteliği açıklaması bekleniyor.

Çakı'nın, 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Bursaspor maçında yeşil-kırmızılı takımın başında olması bekleniyor. - İZMİR