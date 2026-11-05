Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder'in babası Süleyman Tusder hayatını kaybetti

Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder'in babası Süleyman Tusder hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder'in babası ve kongre üyesi Süleyman Tusder hayatını kaybetti. Süleyman Tusder, oğlunun 11 Haziran'da başkan seçildiği genel kurulun ardından hatıra fotoğrafı çektirmişti.
İZMİR temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde Başkan Yiğit Tusder, babası Süleyman Tusder'i kaybetmenin acısını yaşadı. Karşıyaka'nın kongre üyesi olan Süleyman Tusder, oğlunu 11 Haziran'da başkan seçildiği genel kurulun ardından gururla kucaklayıp yönetim kuruluyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmişti. Yaz aylarında rahatsızlanan Süleyman Tusder'in uzun süredir tedavi gördüğü öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı