Haberler

Karşıyaka Başkanı Tusder, Zafer Uysal ile sadece ön görüşme yapıldığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karşıyaka Başkanı Tusder, Zafer Uysal ile sadece ön görüşme yapıldığını açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder, teknik direktörlük için Zafer Uysal ile ön görüşme yapıldığını ancak anlaşma sağlanmadığını açıkladı. Başkan, Uysal'la anlaşıldığı haberlerinin gerçeği yansımadığını belirtti. Yönetimin başka teknik adamlarla temas halinde olduğu öğrenildi.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teknik direktörlük görevi için Zafer Uysal ile ön görüşme gerçekleştirdiklerini ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığını ifade etti.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da teknik direktör arayışı sürüyor. Gaziemirspor karşılaşmasının ardından istifa eden Burhanettin Basatemür ile bugün gerekli belgelerin imzalanmasının ardından yolların resmen ayrılması bekleniyor.

Basatemür'ün istifasının ardından yeni teknik adamını belirlemek için çalışmalara başlayan yeşil-kırmızılılarda, birçok isim gündeme gelirken ibre geçen sezon Balıkesirspor'u çalıştıran Zafer Uysal'a döndü. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uysal ile anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, şu aşamada yalnızca ön görüşme gerçekleştirildiğini ifade etti.

Karşıyaka'da hem futbolcu hem de antrenör olarak görev yapan Zafer Uysal ile gerçekleştirilen ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Yeşil-kırmızılı yönetimin, Uysal'ın yanı sıra başka teknik adamlarla da temas halinde olduğu öğrenilirken, yeni teknik direktörün kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort

Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
Derya Uluğ'dan düğün öncesi radikal değişiklik! Uzun saçlarına veda etti

Bu halini unutun! Derya Uluğ imajını tamamen değiştirdi
Pancar tarlasında feci kaza! Makinenin altında kalan işçi öldü

Pancar hasadı faciaya dönüştü! Makinenin altında kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunda ortalık yangın yeri! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu neden sessiz?

Türk futbolu yangın yeri ama ondan çıt çıkmıyor
Nurgül Yeşilçay yeni rolü için 1 yıldır hazırlanıyor; saçlarını boyatmadı, botoks yaptırmadı

Nurgül Yeşilçay yeni rolü için bakın nelerden vazgeçmiş
Bursa'da sabırlar taştı! İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat

İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat
Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu

Çiftçilerin kabusu için yolun sonu

Yonca'yı 22 bıçak darbesiyle otel odasında öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Yonca'ya otel odasında kıydı! İşte o cani için istenen ceza

Uşak'ta ışık yeşile döndü, harekete geçen tır 74 yaşındaki yayayı hayattan kopardı! Kaza anı kamerada

Işık yeşile döndü, tır harekete geçti! Yaşlı adam kurtarılamadı
Türk futbolunda deprem! Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı

Türk futbolunda deprem! Eski ünlü hakem de gözaltında