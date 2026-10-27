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Karşıyaka Başkanı Tusder, Fenerbahçe maçında taraftar tribününe geçti

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Karşıyaka Başkanı Tusder, Fenerbahçe maçında taraftar tribününe geçti
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Fenerbahçe maçında 5.5 ay sonra taraftarıyla buluşan Karşıyaka'da Başkan Yiğit Tusder, taraftarların çağrısıyla protokol tribünden taraftar tribününe geçip tezahürat yaptı. Tusder, daha önce Galatasaray'la seyircisiz oynanan iç saha maçında da tribüne geçmişti.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde pazar günü oynadığı Fenerbahçe maçında 5.5 ay sonra taraftarıyla buluşan Karşıyaka'da tribünden taraftar olarak gelip bu sezon başkanlığı devralan Yiğit Tusder mücadelede daha önce salonda her zaman bulunduğu bölümde yine tezahürat yaptı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda DJ, davul, ışık, ateş ve dans gösterileriyle şölen havasında geçen maçın ilk yarısını protokol tribününden takip eden Tusder'i taraftarlar tribüne çağırdı. Karşıyaka Başkanı Tusder, ikinci yarıda daha önce her zaman yer aldığı taraftar tribününe döndü. Yiğit Tusder, taraftar arkadaşlarıyla birlikte tribünde tezahürat yaparak takıma destek verdi. Tusder daha önce Galatasaray'la seyircisiz oynanan ilk iç saha maçında da kulüp çalışanları ve idarecilerin olduğu tribüne geçerek tezahürat yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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