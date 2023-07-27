Karşıyaka Başkanı İstifa Etti, Kulüpte Kaos Yaşanıyor

İzmir ekibi Karşıyaka'da 12-13 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü genel kurula tek aday olarak girmeye hazırlanan İlker Ergüllü, görevi bırakacağını açıklayan Başkan Turgay Büyükkarcı'ya imza yetkileri ve kombine satışları konusunda tepki gösterdi. Fiilen görevi bırakıp kulüple ilgili hiçbir ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Büyükkarcı ve yönetiminin halen basketbol takımı için kombine bilet satarak para topladığını söyleyen Ergüllü, "Kulüpte kritik transfer döneminde yapılacak kongre sürecinde idari boşluk oluşmaması için yetki istedik ama yalnız futbol şubesiyle ilgili para ödeme vekaleti verdiler" dedi.

Futbolda daha önce yapılan sözleşmelerin dahi kendilerine gösterilmediğini belirten Ergüllü, "Kimin ne alacağı var, sözleşmesi ne bilmiyoruz. Türk Ticaret Kanunu'nda yeri olmayan bir şekilde kripto parayla ödemeler yapılmış, bunların halen karşılığı yok ama kim ne aldı ne alacak belli değil. Basketbol ve voleybolla ilgili hiçbir bilgimiz veya yetkimiz yok. Borç ne, bütçe ne, FIBA'ya olan acil yükümlülükler ne belirsiz. Görevi bırakacak olan yönetim hiçbir ödeme yapmıyor ama etik olmayan bir şekilde daha transfer tamamlanmadan temmuz ayında basketbol için VIP kombine bilet satıp kendine para topluyor. Bunlar kongreden sonra yapılması gereken işler" diye konuştu.

Enes'in bonservis bedeli ve peşinatını Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin'in karşıladığı duyuruldu.