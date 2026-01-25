Haberler

Karşıyaka, Balıkesir deplasmanında kaybetti

3. Lig 4. Grup'ta Karşıyaka, Balıkesirspor'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj kaybetti. Sedat Yiğit ve Ali Topçu'nun golleriyle maçı kazanan Balıkesirspor, puanını 35'e çıkarırken Karşıyaka 37 puanda kaldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste yaşadığı kayıpların ardından şampiyonluk yarışından uzak kalan Karşıyaka, Balıkesir deplasmanında da umduğunu bulamadı. Karşıyaka, rakibine 2-1 yenilerek zirve yolunda çok büyük avantaj kaybetti. Balıkesirspor maça hızlı başladı ve 5'inci dakikada Sedat Yiğit'in golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk devresini 1-0 galip tamamlayan ev sahibi Balıkesirspor, 54'üncü dakikada Ali Topçu ile golleri ikiledi: 2-0. Karşıyaka, dakikalar 69'u gösterdiğinde Doğanay'ın golüyle umutlandı: 2-1. Ancak kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan Balıkesirspor oldu. Bu skorun ardından Karşıyaka 37 puanda kaldı, Balıkesirspor ise puanını 35'e çıkardı.

