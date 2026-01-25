Karşıyaka, Balıkesir deplasmanında kaybetti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste yaşadığı kayıpların ardından şampiyonluk yarışından uzak kalan Karşıyaka, Balıkesir deplasmanında da umduğunu bulamadı. Karşıyaka, rakibine 2-1 yenilerek zirve yolunda çok büyük avantaj kaybetti. Balıkesirspor maça hızlı başladı ve 5'inci dakikada Sedat Yiğit'in golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk devresini 1-0 galip tamamlayan ev sahibi Balıkesirspor, 54'üncü dakikada Ali Topçu ile golleri ikiledi: 2-0. Karşıyaka, dakikalar 69'u gösterdiğinde Doğanay'ın golüyle umutlandı: 2-1. Ancak kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan Balıkesirspor oldu. Bu skorun ardından Karşıyaka 37 puanda kaldı, Balıkesirspor ise puanını 35'e çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor