Karşıyaka potada önemli deplasmanda

Karşıyaka potada önemli deplasmanda
Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattındaki Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji ile yapacağı kritik maç öncesi umutlanıyor. Ancak, TBF tarafından kulübe ve başkanına verilen ağır cezalar gündemde.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta en yakın rakibi Büyükçekmece'yi evinde yenerek bitime 4 maç kala kurtuluş için umutlanan düşme hattındaki Karşıyaka yarın Bahçeşehir Koleji'yle deplasmanda oynayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Bu sezon deplasmanda çıktığı 13 maçta tek galibiyetle yetinen Kaf-Kaf güçlü rakibini yenerek kurtuluş ateşini yakmaya çalışacak. Ligde üçüncü sırada yer alan Bahçeşehir Koleji 26 maçta 19 galibiyet aldı. Karşıyaka haftaya 6 galibiyetle üst basamağındaki Bursaspor'un 1 galibiyet gerisinde başladı.

TBF'DEN CEZA YAĞDI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Karşıyaka'nın evinde oynadığı Büyükçekmece maçında yaşanan olaylar nedeniyle yeşil-kırmızılı kulübe ve başkan Aygün Cicibaş'a ağır fatura çıkardı. TBF Disiplin Kurulu, Karşıyaka'ya salon ve seyirci olayları nedeniyle 150 bin TL, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 430 bin, merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle 135 bin ve salon standartlarına uymamaktan 30 bin olmak üzere toplam 745 bin TL para cezası verdi. Başkan Aygün Cicibaş ise saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi nedeniyle 6 ay hak mahrumiyeti ve 600 bin TL para cezası aldı. Öte yandan Büyükçekmece'ye ise kulüpten yapılan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 210 bin TL ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
