Karşıyaka, Ayvalıkgücü Belediyespor'la Deplasmanda Karşılaşıyor
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 9 maç sonunda yenilgisiz liderliğini sürdüren Karşıyaka yarın güçlü rakiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Karşıyaka'da sarı kart cezalısı durumuna düşen yıldız golcü Yasin Uzunoğlu maçta görev yapamayacak. Yasin, yeşil-kırmızılı formayla son 4 maçta ağları sarsarken, Kaf-Kaf'ta 7 maçı 8 golle geçmişti.
İzmir dışına çıkmadığı 5 haftalık serinin ardından deplasmanda mücadele edecek lider Karşıyaka grupta 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puan topladı. Ligde 3 sezondur üst üste Play-Off oynayıp 2'nci Lig'i ıskalayan Ayvalıkgücü son 4 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçti. Kırmızı-beyazlı ekibin 15 puanı bulunuyor. Karşılaşmada konuk Karşıyaka taraftarları için 53 kişilik deplasman tribünü kontenjanı ayrıldı.