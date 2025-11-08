Haberler

Karşıyaka, Ayvalıkgücü Belediyespor'la Deplasmanda Karşılaşıyor

Karşıyaka, Ayvalıkgücü Belediyespor'la Deplasmanda Karşılaşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yenilgisiz lider olan Karşıyaka, yarın Ayvalıkgücü Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Maçta Yasin Uzunoğlu'nun sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacağı belirtildi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 9 maç sonunda yenilgisiz liderliğini sürdüren Karşıyaka yarın güçlü rakiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Karşıyaka'da sarı kart cezalısı durumuna düşen yıldız golcü Yasin Uzunoğlu maçta görev yapamayacak. Yasin, yeşil-kırmızılı formayla son 4 maçta ağları sarsarken, Kaf-Kaf'ta 7 maçı 8 golle geçmişti.

İzmir dışına çıkmadığı 5 haftalık serinin ardından deplasmanda mücadele edecek lider Karşıyaka grupta 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puan topladı. Ligde 3 sezondur üst üste Play-Off oynayıp 2'nci Lig'i ıskalayan Ayvalıkgücü son 4 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçti. Kırmızı-beyazlı ekibin 15 puanı bulunuyor. Karşılaşmada konuk Karşıyaka taraftarları için 53 kişilik deplasman tribünü kontenjanı ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.