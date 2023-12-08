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Karşıyaka, ara transfer döneminde kadroda operasyona hazırlanıyor

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattında bulunan Karşıyaka, ara transfer döneminde kadroda değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta düşme hattında son sıradaki Kemerkent Bulvarspor'la yenişemeyerek zirvenin yine 4 puan gerisine düşen Karşıyaka, ara transfer döneminde kadroda operasyona hazırlanıyor. Devrenin bitimine 2 maçı kalan Kaf-Kaf'ın dış transferde temaslara başlayıp şimdiden üst liglerden birkaç futbolcuyla söz kestiği öğrenildi.

Sezon başında mutlak şampiyonluk hedefiyle toplam 18 transfer yapan yeşil-kırmızılılarda alınan isimlerden bazıları formaya hasret kalırken, ilk yarı bitiminde süre alamayan veya beklentinin altında kalan futbolcularla yolların ayrılması bekleniyor. Karşıyaka yönetimi, ilk olarak takımdan ayrılmak isteyen golcü Emre Gemici için gelecek tekliflerin değerlendirileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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