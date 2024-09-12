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Karşıyaka, Antalya'da turnuvayı kazandı

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Karşıyaka Basketbol Takımı, Antalya'da düzenlenen turnuvada şampiyon oldu. İlk gün Anadolu Efes'i, ikinci gün ise Galatasaray'ı yenen Karşıyaka, iyi bir performans sergiledi.

BASKETBOL Süper Ligi'ne ve Avrupa'da yeni sezona hazırlanan Karşıyaka, Antalya'da katıldığı turnuvada zirveye çıktı. Sezon öncezi özel maçlarda iyi bir grafik sergileyen İzmir ekibi, Antalya'daki 17'nci TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda ilk gün güçlü rakibi Anadolu Efes'i 83-78 yendikten sonra dün de Galatasaray'ı 83-71 mağlup ederek şampiyonluğu elde etti.

Maçta ilk periyodu 19-16, devreyi 41-38, üçüncü periyodu 66-51 önde bitiren yeşil-kırmızılılarda yeni yabancılardan Russell 18, Jefferson 15, Webb 14 sayı attı. Oynadığı 5'inci hazırlık maçında 4'üncü galibiyetini alan, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'ten sonra sezon öncesi Galatasaray'ı da yenen Karşıyaka, iyi sinyaller verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Anadolu Efes Galatasaray Karşıyaka Antalya Güncel Spor

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