Karşıyaka, Anadolu Efes'i Konuk Ediyor

Karşıyaka, Anadolu Efes'i Konuk Ediyor
Türkiye Sigorta Süper Ligi'nde Karşıyaka, yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak. Maç, saat 19.00'da başlayacak ve bilet fiyatları tam 500, öğrenci 250 TL olarak belirlendi. Karşıyaka, ligde 3 haftada 1 galibiyet alırken, Anadolu Efes ligde 3 maçta 3 galibiyet elde etti.

TÜRKİYE Sigorta Süper Ligi'nde Karşıyaka yarın Anadolu Efes'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları tam bilet 500, öğrenci 250 TL olarak açıklandı. Ligde yeşil-kırmızılı ekip 3 haftada 1 galibiyet, 2 yenilgi alırken, EuroLeague'de çift maç haftasından çıkan Anadolu Efes ligde 3'te 3 yaptı. Karşıyaka, bu maç öncesi kadrosunu son olarak 37 yaşındaki Bosna Hersekli oyun kurucu Nemanja Gordic'le güçlendirmişti.

