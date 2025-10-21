Karşıyaka, Anadolu Efes'e Karşı Mücadeleci Performans Sergiledi

BASKETBOL Süper Ligi'nde Fenerbahçe'den sonra EuroLeague temsilcisi rakiplerinden Anadolu Efes'e de başa baş götürdüğü maçta 101-87 mağlup olup 4 haftada 1 galibiyette kalan Karşıyaka'da başkan Aygün Cicibaş takımın mücadelesini kutladı. "Karşıyaka basketbol takımımızı yürekten kutluyorum" diyen Cicibaş, "Sahaya koydukları inanılmaz mücadele, alın teri ve Karşıyaka ruhu için her bir oyuncumuza, teknik ekibimize, idari kadromuza gönülden teşekkür ediyorum. Bugün 2,2 milyon Dolar bütçeli bir takımla, tam 35 milyon Euro bütçeli bir devin karşısında son topa kadar, son terinin son damlasına kadar savaşan bir takım izledik. Bu mücadele sadece bir maç değil, Karşıyaka'nın karakterinin yansımasıydı. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, salonu bir kez daha cehenneme çeviren büyük Karşıyaka taraftarına sonsuz teşekkürler! Sizlerle birlikte bu mücadele daha anlamlı, bu forma daha değerli" dedi.

FARUK BEŞOK: YAKALADIĞIMIZ OLUMLU İVMENİN SAHAYA YANSIMASINDAN MEMNUNUZ

Form grafiklerinin her geçen hafta yükseldiğini, başarılı sonuçlar almaya başlayacaklarını söyleyen Antrenör Faruk Beşok da, "Son iki haftadır yükselen form grafiğimizin ve takım olarak yakaladığımız olumlu ivmenin sahaya yansımasından memnunuz. Özellikle maçın ilk yarısında yüksek yüzdeyle oynayarak oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Taraftarımızın coşkusunu ve enerjisini her an hissettik, onların desteği bize büyük bir güç veriyor. Ancak karşımızda hem ligin, hem Avrupa'nın en değerli kulüplerinden biri olan Anadolu Efes gibi güçlü bir rakip vardı. Rakibimizin rotasyon genişliği karşısında mücadelemiz belirli bir noktaya kadar sürdü. Buna rağmen sahada gösterilen azim, oyun disiplini ve taraftar desteği geleceğe dair büyük bir umut kaynağı oldu. Taraftarımızın gücüyle bu takımın sezon boyunca çok başarılı sonuçlara imza atacağına inancımız tamdır" açıklamasını yaptı.