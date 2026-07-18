Karşıyaka'dan amatör takviyeler

3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi kadrosunu amatör liglerden yaptığı iki takviyeyle güçlendirdi. Yeşil-kırmızılılar, geçen sezon Manavgat Belediyespor formasıyla Bölgesel Amatör Lig'de 26 maçta 2 gol atan 21 yaşındaki sağ kanat Mevlüt Can Kaynak ile Çanakkale Süper Amatör Ligi ekiplerinden Çanakkale Spor'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha Emircan Aytekin'i kadrosuna kattı. İki futbolcunun yeni sezon hazırlıklarında takımla çalışmalara başladığı, önümüzdeki günlerde Karşıyaka ile sözleşme imzalayarak amatör lisansla forma giyecekleri öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı