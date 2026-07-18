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Karşıyaka'dan amatör takviyeler

Karşıyaka'dan amatör takviyeler
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3. Lig ekibi Karşıyaka, Mevlüt Can Kaynak ve Emircan Aytekin'i kadrosuna kattı. İki futbolcu amatör lisansla forma giyecek.

3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi kadrosunu amatör liglerden yaptığı iki takviyeyle güçlendirdi. Yeşil-kırmızılılar, geçen sezon Manavgat Belediyespor formasıyla Bölgesel Amatör Lig'de 26 maçta 2 gol atan 21 yaşındaki sağ kanat Mevlüt Can Kaynak ile Çanakkale Süper Amatör Ligi ekiplerinden Çanakkale Spor'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha Emircan Aytekin'i kadrosuna kattı. İki futbolcunun yeni sezon hazırlıklarında takımla çalışmalara başladığı, önümüzdeki günlerde Karşıyaka ile sözleşme imzalayarak amatör lisansla forma giyecekleri öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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