Karşıyaka, Adnan Emir Koldere'yi kadrosuna kattı

Karşıyaka, son olarak Çankaya FK'da forma giyen 2000 doğumlu sol bek oyuncusu Adnan Emir Koldere'yi kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 35 puanla ikinci sırada yer alan Karşıyaka, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Daha önce; Mehmet Alaeddinoğlu, Şeref Özcan ve Erdem Gökçe'yi transfer eden yeşil-kırmızılılar, bir takviye daha gerçekleştirdi. İzmir ekibi, son olarak Çankaya FK'da forma giyen 2000 doğumlu sol bek oyuncusu Adnan Emir Koldere'yi kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "2000 doğumlu sol bek oyuncusu Adnan Emir Koldere ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık. Emir'e hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Başakşehir'de profesyonel futbolculuk hayatına başlayan Adnan Emir Koldere, daha önce Düzcespor, Diyarbekir Spor ve Çankaya FK'de formalarını giydi. - İZMİR